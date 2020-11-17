Nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık - Son Dakika

Bursa'da bazı nüfus müdürlükleri cumartesi günü de hizmet verecek.

Bursa Valiliği, 2020- Adalet Bakanlığı Sınavları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020- KPSS Ortaöğretim) ve Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları Seçme Sınavına katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 21 Kasım 2020 Cumartesi günü 07: 00-16: 00 saatleri arasında ve 22 Kasım 2020 Pazar günü 07: 00-13: 30 saatleri arasında, Gemlik, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 22 Kasım 2020 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık bulundurulacağını bildirdi. - BURSA