Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak
10 dakika önce
Adana'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.
Adana'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacağı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar belirtildi:
"31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 - 31 Mart'ta il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 08.00-17.00 arasında açık tutulacaktır. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün tadilatı nedeniyle işlemlere kapalı olacağından 30-31 Mart tarihlerinde Reşatbey Mahallesinde bulunan Seyhan Şefliğimiz açık tutulacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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