Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak

Adana'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.

Adana'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacağı anımsatıldı.



Açıklamada, şunlar belirtildi:



"31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 - 31 Mart'ta il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 08.00-17.00 arasında açık tutulacaktır. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün tadilatı nedeniyle işlemlere kapalı olacağından 30-31 Mart tarihlerinde Reşatbey Mahallesinde bulunan Seyhan Şefliğimiz açık tutulacaktır."

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