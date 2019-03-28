Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak

Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak

10 dakika önce

Adana'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.

Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak, System.String[]
Adana'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacağı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 - 31 Mart'ta il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 08.00-17.00 arasında açık tutulacaktır. Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün tadilatı nedeniyle işlemlere kapalı olacağından 30-31 Mart tarihlerinde Reşatbey Mahallesinde bulunan Seyhan Şefliğimiz açık tutulacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA

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