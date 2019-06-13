Son Dakika Haberleri: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

1 saat önce

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak, System.String[]
Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu YKS'nin yapılacağı hatırlatıldı.
Sınava girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanlarında sınava giriş belgesi ile iki fotoğraf getirmeleri şartıyla geçici kimlik belgelerinin çıkarılması imkanının sağlanacağı ifade edildi.
Geçici kimlik belgesi verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü 07.00-17.00 ve pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33 Kaynak: AA
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