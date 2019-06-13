Son Dakika Haberleri: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

49 dakika önce

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak, System.String[]
Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 
yükseköğretim kurumları sınavı, ankara, Ekonomi
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