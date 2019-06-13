Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
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Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58
Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.
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