Nüfus Müdürlükleri, hafta sonu sınav nedeniyle açık olacak
8 saat önce
Kırşehir'de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
'de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı
nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacak.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya TC Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adaylar "Sınava Giriş Belgesi" ile 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri halinde yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" işlemleri Nüfus Müdürlüklerince verilecektir. Sınav nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 15 Haziran Cumartesi günü 07: 00 - 17: 00, 16 Haziran Pazar günü ise 07: 00 - 15: 30 saatleri arasında açık tutulacaktır." - KIRŞEHİR
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