Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlükleri Haftasonu İstanbul'da Açık Olacak

Nüfus Müdürlükleri Haftasonu İstanbul'da Açık Olacak

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle nüfus müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri tam gün açık olacağını duyurdu.

Nüfus Müdürlükleri Haftasonu İstanbul'da Açık Olacak, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle nüfus müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri tam gün açık olacağını duyurdu.

Valilik açıklaması şöyle:

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:10 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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