Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da nüfus müdürlükleri LGS dolayısıyla saat 20.00'a kadar hizmet verecek.



Liselere giriş sınavına katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlukarekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncellemesi işlemlerinin yapılabilmesi için tüm il ve ilçe Nüfus Müdürlükleri bu gün saat 20.00'a kadar, LGS'nin yapılacağı gün olan 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 - 13.00 saatleri arasında açık olacak. YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günü ise saat 20.00'ye kadar, YKS'nin yapılacağı gün olan 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS'nin yapılacağı gün olan 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.



Başvuruların sağlıklı şekilde alınabilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yeterli sayıda personelin görevlendirildiği belirtildi.



Nüfus Müdürlüklerindeki işlemler Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgını kapsamında alınan tedbir ve talimatlara riayet edilerek gerçekleştirilecek. - ŞANLIURFA