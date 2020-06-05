Nüfus müdürlükleri, YKS için yarın açık olacak - Son Dakika

NÜFUS müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS'ye girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulunacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte anne, baba, veli veya valisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Öğrencilerinizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interakrif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri duyurulur" denildi.