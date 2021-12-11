Üye Girişi
Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem - Son Dakika

Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem

11.12.2021 10:50

Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem Gezici Kayıt Terminali, nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumdakilere kolaylık sağlıyor Kimlik kartları yenilenecek olan ve nüfus müdürlüklerine gidemeyecek için hizmette olan mobil kayıt terminali, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı...

Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem

Gezici Kayıt Terminali, nüfus müdürlüğüne gidemeyecek durumdakilere kolaylık sağlıyor

Kimlik kartları yenilenecek olan ve nüfus müdürlüklerine gidemeyecek için hizmette olan mobil kayıt terminali, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı yenilemelerinde mobil hizmet veriyor

ORDU - Ordu'da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, mobil kayıt terminali uygulamasıyla başvurular vatandaşların evlerinden yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde de nüfus müdürlüğü ekipleri mobil hizmet ile vatandaşların kapısına giderek taleplerini karşılıyor. Mahalle muhtarları ile de sürekli iletişim halinde olan görevliler, evlerinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü adeta vatandaşların ayağına taşıyor. Ekip, ilçenin farklı noktalarında bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem gönüllerini alıyor, hem de kimlik değişimi için gerekli olan hizmeti veriyor. Ekip uygulama kapsamında ilçenin Okçulu Mahallesi'nde yaşlıların ve hastaların kimlik belgelerinin değişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Vatandaşlarımız bu hizmetten kolaylıkla istifade ediyor"

Okçulu Mahalle Muhtarı Ömer Deniz, uygulama kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara büyük bir olaylık sağlandığını belirterek, "Perşembe İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'müzün muhtarlarla birlikte yapmış olduğu toplantıda bu sistemi öğrendik ve kendilerine müracaatta bulunduk. Onlar da bu teklifi olumlu karşıladılar ve uygulamada olan mobil sistem ile geleceklerini söylediler ve mahallemize geldiler. Mahallemizde yaşlılarımız var, yatalak olanlar var. Genellikle 75 yaş üstündekilere bu hizmet sunuluyor. Vatandaşlarımız evlerinde, oturdukları yerden vatandaşlık işlerini, kimlik belgelerini değiştirme başvurularını alıyorlar ve fotoğraflarını da çekiyorlar. Yani vatandaş pandemiden de dolayı da büyük bir sıkıntı yaşandığı için bu güzel hizmetlerden istifade ediyor. Onun için devletimize, valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz çünkü ekip, vatandaşın evine kadar gelip, bu hizmeti en iyi şekilde sunuyorlar" dedi.

"Ben gidemiyorum, onlar buraya geliyor"

Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'nde yaşayan ve bu hizmetten faydalanan 82 yaşındaki Ayşe Akkaya, hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Akkaya, "Geliyorlar ve tüm işlemleri burada yapıyorlar, çok sağ olsunlar. Ben felçliyim kendim gidemiyorum, onlar buraya geliyor" şeklinde konuştu.

Yaşlı kadının damadı Mustafa Akkaya da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Allah razı olsun, devlerimize zeval vermesin. Hizmet ayağımıza kadar geldi, annemizi biz götürememiştik. Burada tüm kimlik yenileme işlemlerini hallettik" ifadelerine yer verdi.

Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem
Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem
Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem
Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem

İçişleri Bakanlığı, Perşembe, Engelli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milletvekillerini susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a 10:53 Milletvekillerini susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Başkan tokmağı kullan" önerisi
TESK'ten zorunlu trafik sigortası çağrısı: Fiyatlar sabitlensin, zam yapılmasın 10:43 TESK'ten zorunlu trafik sigortası çağrısı: Fiyatlar sabitlensin, zam yapılmasın Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bitti ben! Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! 10:39 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici

Son Dakika Haberleri
10:43 TESK'ten zorunlu trafik sigortası çağrısı: Fiyatlar sabitlensin, zam yapılmasın
10:39 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL
10:38 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!
10:36 Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!
10:20 İklim krizi kapıda! Karadeniz'le ilgili önemli " yeni sel, heyelan olabilir" uyarısı!
10:08 Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme
10:05 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
09:59 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar
09:58 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
09:54 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu
Genç futbolcu evinde kendini asarak yaşamına son verdi Genç futbolcu evinde kendini asarak yaşamına son verdi         
10:53
Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek         
10:52
Topu bırakıp birbirlerine vurmaya başlayınca maç iptal edildi! Topu bırakıp birbirlerine vurmaya başlayınca maç iptal edildi!         
10:42
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan arsa satışı: Değeri 52 milyon TL         
10:40
Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok! Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!         
10:37
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 10:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nüfus müdürlüklerinde 'mobil' dönem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement