Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi

Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi

30 dakika önce

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi, System.String[]
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"31 Mart 2019 Pazar Günü yapılacak Mahalli idareler seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin ( Kimlik Kartı, Nüfus kayıt örneği .vb. ) İlgili hükümleri, çerçevesinde karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 ve 31 Mart 2019 günleri, 08. 30- 17. 00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

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