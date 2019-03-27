Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi
9 dakika önce
31 Mart yerel seçimleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Türkiye genelindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacakBursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, vatandaşlarımızın iş...
31 Mart yerel seçimleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu
'nun kararı doğrultusunda Türkiye
genelindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak Bursa Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda; 30 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günü, 08.30-17.00 saatleri arasında İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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