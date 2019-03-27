Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi

Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi

9 dakika önce

31 Mart yerel seçimleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Türkiye genelindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacakBursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, vatandaşlarımızın iş...

Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi, System.String[]
31 Mart yerel seçimleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Türkiye genelindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda; 30 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günü, 08.30-17.00 saatleri arasında İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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