Son Dakika Haberleri: Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi

Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi

1 saat önce

Bursa'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart tarihlerinde açık tutulacak.

Nüfus Müdürlüklerinde Seçim Mesaisi, System.String[]
Bursa'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart tarihlerinde açık tutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda 30 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günlerinde 08.30-17.00 saatlerinde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulunacaktır." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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