Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den 'tapuda randevu krizi' iddialarına cevap - Son Dakika

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir gazetede yayınlanan "Nüfusta, tapuda randevu krizi! Günler sürüyor" başlıklı haber ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Bir gazetede yayınlanan "Nüfusta, tapuda randevu krizi Günler sürüyor" başlıklı haberle ilgili açıklama yayınlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalara aynı anlayışla devam ettiklerini belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" 'Nüfusta, tapuda randevu krizi! Günler sürüyor.' başlıklı habere ilişkin olarak; Nüfus müdürlüklerine ALO 199 çağrı merkezi vatandaş temsilci ve VR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra; randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet ve NVİ mobil aracılığıyla da randevu alınabilmektedir. Nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesi 206 bin kişi olup, pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması ile günlük 145 bin 142 vatandaşımıza randevu verilmektedir. 03.06.2021 tarihinde günlük 145 bin 142 kişilik açılan randevudan 95 bin 265'inin alındığı, açılan randevuların yüzde 65,6 sının dolduğu tespit edilmiştir. 17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa illerimizde yoğunluklar yaşanması nedeniyle önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır. Tam kapanma sonrasında Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerimizde nüfus müdürlüklerimizdeki çalışma saatleri 9: 00-17: 00 olarak yeniden düzenlenmiştir. Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde yüzde 60, günlük 4 bin randevu kapasiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezinde ise bu oran yüzde 16'dır. Öte yandan Ankara'da yüzde 40 ve İzmir'de yüzde 70 oranındadır. Ayrıca bu hafta sonu yapılacak LGS ile ilgili olarak tüm nüfus müdürlüklerimiz Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermeye devam edecek olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yüz akı olan Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir. Bu anlayışla günümüz itibariyle 64 milyon 354 bin 94 T.C. kimlik kartı, 5 milyon 484 bin 797 pasaport ve 12 milyon 101 bin 837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ise ek tedbirlerle giderilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA