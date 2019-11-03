Son Dakika Haberleri: Nüfus müdürlüklerine yeni konsept
Son Dakika Güncel Nüfus müdürlüklerine yeni konsept

Nüfus müdürlüklerine yeni konsept

6 saat önce

Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışması başlatıldı.

Nüfus müdürlüklerine yeni konsept, System.String[]

Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışması başlatıldı. "Yeni nüfus müdürlüğü konsepti" çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de aynı standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.


Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte artan iş ve işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderilen nüfus müdürlüklerinin teknik alt yapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürülerek, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemler de yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor.


Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların işlemlerini ferah ortamlarda daha rahat yapabilmesi için nüfus müdürlükleri yenileniyor. Yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdi. Ankara'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası yeniden tasarlandı. Böylece yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında üçü bir yerde uygulaması kapsamında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nüfus müdürlüklerine yeni konsept
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]