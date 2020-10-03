Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor - Son Dakika

Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum'daki ikinci komutlarına yerleşen vatandaşlar Başkan Aras'ın 'Nüfusunuzu Bodrum'a aldırın' çağrısının ardından nüfuslarını Bodrum'a aldırmaya başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bodrum'daki ikinci komutlarına yerleşen vatandaşlar Başkan Aras'ın 'Nüfusunuzu Bodrum'a aldırın' çağrısının ardından nüfuslarını Bodrum'a aldırmaya başladı.

176 bin 500 yerleşik nüfusu bulunan Bodrum'un (Covid-19) salgınından sonra nüfusu 400 bine çıktı. Korona virüsten kaçan vatandaşlar Bodrum'a yerleşti. Özellikle 2'inci konutu olan yazlıkçılar sonbahar gelmesine rağmen Bodrum'daki konutlarında yaşamaya devam etti. 176 bin 500 nüfusa göre gelen ödenek ile 400 bin nüfusa hizmet eden Bodrum Belediyesi bu durum karşısından tatilcilere nüfuslarını Bodrum'a aldırmalarını istedi. Nüfusun yoğunluğuna göre ödenek aldıklarına belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, kışın sıkıntı yaşanmaması için böyle bir talepte bulunduklarını açıkladı.

NÜFUSLARINI BODRUM'A ALDIRIYORLAR

Açıklamaların ardından Bodrum'da yaşamaya karar veren vatandaşlar nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu. Bazıları E-devlet üzerinden nüfus kayıtlarını ilçeye aldırırken bazıları da nüfus müdürlüğüne gelerek kayıtlarını Bodrum'a aldırdı. Bekleme sıralarındaki işlemlerin çoğunun adres kaydı olduğu görüldü.

GÜNLÜK KİRA ARTIŞI

Bodrum'daki ev kiraları ise neredeyse 2 katına çıktı. Nüfusa patlaması yaşayan ilçede 2+1 85 metre kare eve 5 bin lira isteyenler bu kadarına da pes dedirtti. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen ev sahiplerinin mevcut kiracılarını bile evden çıkartmak istediği öğrenildi. Yeniden evi 2 katına kiraya vermek isteyen bazı fırsatçı ev sahipleri kiracıların tepkisi ile karşılaştı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum'un yaz nüfusunun 1 milyonu geçtiği zamanların da olduğunu ifade ederek "Bu yıl yaşadığımız bu hastalık nedeniyle nüfus 1 milyonu bulmasa da halen yaz nüfusundayız. Bodrum'a Türkiye genelinden bakıldığı zaman hastalık açısından güvenli halde olması, burada ikinci konutları olan vatandaşlarımızın memleketlerine, yaşadığı şehirlere gitmesini geciktirdi. Buradaki konutları mülkleridir, tabii ki de istedikleri kadar kalabilirler. Bizim için hareketli nüfus problem, yazlığına gelmiş evinde kalan insan bizim için problem değil. İkinci konutu olan vatandaşlarımız çok dikkatli ve tedbirli davranıyor. Bodrum'un dezavantajı hareketli nüfus ve giden gelen sayısının çok olmasıdır. Burada İkinci konutu olan vatandaşlarımızın sayısı 250 ila 300 bin arasındadır. Bu yıl bu rakamların üzerinde vatandaşımızı ikinci konutlarında kalarak gitmeyeceklerini düşünüyoruz. Burayı daha güvenilir buldukça büyük yerleşim merkezlerine insanlar daha geç gidebilir. Okulların mevcut konumu neticesinde de online eğitim olması bu da vatandaşlarımızın burada kalmasına neden oluyor. Bu sene Bodrum'da bizim nüfus olarak daha kalabalık bir kış ayına gireceğimiz görülüyor. İnşallah tedbirlere uyuldukça dikkat edildikçe bu konularda çok sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.

İkinci konutlarda kalan vatandaşların nüfuslarını buraya aldırma konusunda insanların kendi takdirleridir ifadelerini kullanan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz "İkinci konutu olanlar nüfuslarını buraya aldırmaları kedi takdiridir. İkinci konutu, yazlık evi Bodrum'da olan vatandaşlarımız gelmiş burada kalıyorsa, 2 ay da geç gidebilir. O kendi bileceği bir iştir. Nüfusunu buraya aldırmaları da kendi takdirleridir. Nüfusunu buraya aldırırsa bizim nüfusumuz da artarsa kaynak aktarımında önemli olabilir" dedi.

-İHA-

Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor
Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor

Koronavirüs, Sonbahar, E Devlet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'a yoğun göç dalgası sürüyor - Son Dakika

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