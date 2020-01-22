Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü : "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski... - Son Dakika
Son Dakika Politika Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü : '01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski... - Son Dakika

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü : "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski...

6 saat önce

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü : "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü :

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü : "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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