Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

YILMAZ SOYADINI, KAYA VE DEMİR TAKİP ETTİ

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

LİSTEDEKİ DİĞER SOYADLARI

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.