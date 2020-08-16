Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesini dijitalleştirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişi kayıt altına almanın tarihe ve geleceğe not düşmek olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijital ortama alındığını kaydetti.

Soylu, çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.