Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirmişti. Bu yeni hizmetle birçok vatandaş ismini ve soyismini değiştirmişti.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise hizmetle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Ad ve soyadı değişiklik başvuruları e-Devlet üzerinden başladı! 24 Aralık tarihine kadar devam edecek - Son Dakika