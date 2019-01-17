Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Adres Beyanı Açıklaması
39 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'inin adres beyanında bulunduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'inin adres beyanında bulunduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter
hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363.555 vatandaşımızdan, 64.348 vatandaşımız müdürlüklerimize gelerek adres beyanında bulunmuştur. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:13 Kaynak: DHA
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