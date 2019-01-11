Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Adres Bildirimi Uyarısı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde "yerleşim yeri adres kaydı" olmayan 363 bin 555 vatandaşın olduğunun tespit edildiğini belirterek, seçimlerde ve diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde "yerleşim yeri adres kaydı" olmayan 363 bin 555 vatandaşın olduğunun tespit edildiğini belirterek, seçimlerde ve diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşa "ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları" için SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığını açıkladı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen yerleşim yeri adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezi veri tabanında tutulmaktadır. Bu veriler, seçmen askı listelerinin oluşturulması, okul kaydı, tebligatların gönderimi gibi pek çok kamu hizmetinin yürütülebilmesi için kanunlar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmaktadır. Merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'yerleşim yeri adres kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşımızın olduğu tespit edilmiş, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir" denildi.



Açıklamada, "Bu itibarla gerek seçimlerde, gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşımıza ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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