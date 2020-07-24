Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Van'da - Son Dakika

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Aygöl, Valilik Şeref Defterini imzalayarak Vali Bilmez ile bir süre görüştü.

Aygöl ve Bilmez, daha sonra valilikteki Ali Paşa Toplantı Salonunda nüfus müdürlükleri değerlendirme toplantısına katıldı.

İlçe nüfus müdürlerinin kendini tanıttığı toplantıda eksiklikler ve talepler konuşuldu, yeni kimlik kartlarının ilçelere göre dağılım istatistikleriyle ilgili sunum yapıldı.

Vali bilmez, burada yaptığı konuşmada, sorun ve taleplerin dinlenmesi, personelin motivasyonu açısından ziyareti önemli bulduğunu dile getirdi.