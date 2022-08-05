Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret

05.08.2022 15:18
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genel Müdür Aygöl'ün Bilecik'te bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Aygöl'ün, Vali Yardımcısı Akgün Corav'ı ziyaretinde kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Aygöl'ün daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda ilçe nüfus müdürleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika

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