Aygöl'ün daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda ilçe nüfus müdürleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Bilecik Valiliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika

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