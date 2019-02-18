Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Zonguldak'ta
17 dakika önce
Zonguldak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Ergin Sarıibrahim, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.
Zonguldak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Ergin
Sarıibrahim, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
'ı ziyaret etti.
"Mekansal Adres Kayıt Sistemi" ile ilgili toplantıya katılmak üzere Zonguldak'a gelen İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim
; Genel Müdür Yardımcısı Alaeddin Güner ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek toplantı konusunda bilgi sunup hayırlı olsun dileğinde bulundular. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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