Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

13.04.2022 01:45
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce (NVİGM), sosyal medyada yer alan 'e- Devlet verilerinin sızdığı, sızan veriler arasında kimlik fotoğrafları ve güncel adreslerin yer aldığı' iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtilerek, "Verilerin sızdırılmasına...

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce (NVİGM), sosyal medyada yer alan 'e- Devlet verilerinin sızdığı, sızan veriler arasında kimlik fotoğrafları ve güncel adreslerin yer aldığı' iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtilerek, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" açıklaması yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR 'İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşları paniğe sevk eden asılsız haberleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi Nufüs İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."


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Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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