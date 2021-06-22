Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden Termendzhyan duyurusu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçundan Avusturya'da gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Levon Termendzhyan'a (Lev Aslan Dermen) vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların asılsız olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

Haber: ANKARA,