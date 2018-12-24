Son Dakika Haberleri: Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Yıl Sonu Yoğunluğu

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Yıl Sonu Yoğunluğu

2 saat önce

Yıl sonu olması nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde işlem sayısı ikiye katlandı.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde Yıl Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Yıl sonu olması nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde işlem sayısı ikiye katlandı.

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerine yüzde 100 zam yapılacağı, yıl başından yaptıranlara cezai işlem uygulanacağı, ehliyet için yılbaşından sonra heyet raporu gerekeceği gibi asılsız iddialar nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor. Adım atacak yerin olmadığı Müdürlüğün önünde seyyar PTT Şubesi kurularak insanların para yatırmalarına yardımcı olunuyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen, vatandaşların dedikodulara aldırış etmemesi gerektiğini belirterek, yetkili bir kişinin açıklamasının dışında hiçbirine itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şen, daha önceden günlük 200 olan işlem sayısının 500'a yaklaştığını ifade etti.

Şen, 2017 yılının Ocak ayından bu güne kadar Adıyaman genelinde 218 bin 714 kişiye yeni kimlik kartı verildiğini söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

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