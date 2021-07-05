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Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor - Son Dakika

Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor

05.07.2021 10:57
Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor, System.String[]

Trakya'da nüfusa oranla aşılama oranı yüksek seviyede ilerliyor.

Trakya'da nüfusa oranla aşılama oranı yüksek seviyede ilerliyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 57,81, ikinci doz ortalaması ise 25,23 olarak kayda geçti.

Trakya'daki aşılamaya katılım Türkiye ortalamasının üzerinde

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 72,8, Edirne yüzde 72,4, Tekirdağ yüzde 66,7 olarak açıklandı.

Bu orana göre, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne de 4'üncü sırada yer aldı.

Aşılamanın başladığı tarihten bu yana Edirne'de toplam 387 bin 374, Kırklareli'nde 329 bin 283, Tekirdağ'da ise 787 bin 895 doz aşı yapıldı.

Kırklareli'nde aşılamaya yoğun ilgi var

Kırklareli'nde randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan alanda da aşılama çalışmaları yürütülüyor.

Vatandaşlar, aşılama merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

İkinci doz aşısını olan Erkan Ercan, AA muhabirine, Kırklareli'nin aşılamada başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Aşının ardından kendisini daha güvende hissettiğini ifade eden Ercan, en kısa sürede salgının sona ermesi temennisinde bulundu.

"Çok güzel zaten Kırklarelili olmaktan her zaman övünmüşümdür." diyen Ercan, "Bu halkın duyarlılığı olarak düşünüyorum. İnşallah diğer iller de örnek olur. Öğretmen olduğum için ilk öğretmen hakkı olur olmaz geldim aşımı oldum. Şimdi de ikinci aşımı tamamladım. Herkese tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Bilimin öncülüğünde hareket etmek gerektiğine vurgu yapan Ercan, aşı olmamak için direnenlerinin bir an önce fikirlerini değiştirmeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Öğretmen Şahin Değer de Kırklareli'nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip bir olduğunu belirtti.

Kırklarelililerin aşı konusunda gayet bilinçli olduğunu dile getiren Değer, sırası gelenlerin hemen aşı olduğunu ifade etti.

Nüfusa oranla bakıldığında Kırklareli'nin büyük bir başarı elde ettiğini anlatan Değer şöyle devam etti:

"Çok iyi rakamlar bunlar. Daha da yukarıya doğru gideceğine inanıyorum. İnşallah salgından ilk kurtulan illerden birisi biz olacağız. Sağlık çalışanlarımıza da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede aşımızı yaparak sağlıklı bir şekilde bizi buradan uğurluyorlar.

Kendimi artık çok daha güvende hissediyorum. Virüsten çok korkuyorum çünkü etrafımızda çok ölümler oldu, ağır hastalık geçirenler oldu. İkinci aşıdan sonra tam bir koruma sağlayacağını düşünüyoruz ve kendimizi bir koruma kalkanı içerisinde hissediyoruz."

Edirne'deki aşılama başarısı

Edirne'de Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla kurulan Aşı Çağrı Merkezi, kentteki aşılama oranının yükselmesine katkı sağladı.

Çağrı merkezinde, aşı randevusu kaydı olmayan vatandaşlar tespit edilip kendilerine ulaşıldı.

Aşı tereddüttü olanlar çağrı merkezi aracılığıyla sorularının yanıtlarını uzmanlardan aldı. Aşıya gelme imkanı olmayanlar için bulundukları alanlarda aşılama gerçekleştirildi ya da randevu alamayanlar adına randevular oluşturuldu.

Seyyar aşı ekipleri de köylerde aşılama faaliyetlerini sürdürdü.

Nüfusa oranla aşılamada Türkiye geneli orta sıralarda yer alan Tekirdağ'da da aşılama merkezlerinde aşılamalar devam ediyor.

Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor
Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor
Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor
Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor
Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nüfusa göre Trakya'da aşılama oranı yüksek seyrediyor - Son Dakika


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