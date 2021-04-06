Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı - Son Dakika

Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı

06.04.2021 22:11
Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan Samsun'da yeme-içme yerlerinin, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin kent genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Kentte, 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

İl genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde ise Kovid-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle kurulun daha önce aldığı karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasına devam edildi.

Hıfzıssıhha Kurulu, Zülkif Dağlı, HES kodu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nüfusa oranla en çok Kovid-19 vakası görülen Samsun'da bazı tedbirler alındı - Son Dakika


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