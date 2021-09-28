Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzon'da 10 kat artış - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü kent olan Trabzon'da vakalar, son 3 ayda 10 kat arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "İnsanlar uzun süren Covid-19 döneminde 'Artık ne olacaksa olsun' der gibi hem birbirlerini ziyaret ediyor; düğün, taziye, nişan, nikahta buluşuyor. Bu kadar yüksek olan sayının bulaştırma riskini artırmış oluyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, 11-17 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Trabzon, 538,61'lik oranla ilk sırada yer aldı. Geçen haftalarda lider olan Rize'de vaka oranı 476,25, Bayburt'ta ise 393,11 oldu. Bölgede 3 kentin yanı sıra Gümüşhane, Artvin, Samsun, Giresun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.