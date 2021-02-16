Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi - Son Dakika

Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi

16.02.2021 20:21
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu il 100 bin kişide 7,82 oranla Şırnak oldu. Şırnak'ın başarısını sahada yürütülen aktif çalışmaya bağlayan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, "Ekiplerimiz esnaf esnaf dolaşarak vatandaşlara Kovid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı dün il bazında haftalık koronavirüs vakalarını açıkladı. 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39, İstanbul'da 60,19 oldu. Nüfusa oranla en çok vaka sayısı ise Trabzon'da 228,2; Rize'de 202,44; Ordu'da ise 194,42 başı çekiyor. Hakkari'de her 100 bin kişide 9,55 olan vaka sayısı, Şırnak'ta 7,82 kişi olarak açıklanması ise dikkatlerden kaçmadı. Şırnak'ın bu başarısının sırrını ise Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük verdi.

Nüfusa oranla en düşük vaka Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi

GÜNLÜK VAKA SAYISI 6

Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkıldığında 537 bin 762 nüfuslu Şırnak'ta haftalık vaka sayısının 42, günlük vaka sayısının ise 6 olduğu anlaşılıyor.

ntv.com.tr'nin haberine göre; Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Şırnak'ta vakaların bu denli düşük olmasındaki başarının sırrını anlattı.

Başıbüyük, Şırnak'ın nüfusu, konumu ve insan hareketliliğine dikkat çekti. 537 binden fazla nüfusuyla kentin hane başına düşen kişi sayısı en yüksek il olduğunu söyleyen Başıbüyük, "Ayrıca, Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısına ev sahipliği yapması sebebiyle insan hareketliliğinin yüksek olduğu bir yer" dedi.

"MÜDAHALEMİZİ İHTİYAÇ VE DİNAMİKLERE GÖRE BELİRLEDİK"

Bu hareketliliğe rağmen vaka sayısını pandemi boyunca kontrol altında tutmayı başardıklarını belirten Dr. Başıbüyük, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın sık sık gerçekleştirdiği online toplantılarda doğrudan verdiği talimatları hızlıca uygulamaya koyduk. İl sağlık müdürlüğü olarak pandeminin başından beri çok istekli bir yönetim ve saha ekibiyle beraber çalıştık. Ayrıca Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan başkanlığında düzenli ve sık aralıklarla İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurul toplantılarını alınan kararları hızlıca uygulamaya geçirdik. Vaka sayısının artmaya başladığı ilçelerde bütün merkez yönetim ekibi olarak kriz masası toplantılarını o ilçelerde toplamaya başladık ve müdahalelerimizi yerel ihtiyaç ve dinamiklere göre belirledik. Uygulamalarımıza özellikle toplumun tamamını dahil ederektoplumsal mobilizasyon kampanyaları başlattık."

VAKALARIN YOĞUN OLDUĞU İLÇELER İÇİN ÖZEL EKİP

Özellikle vakaların yoğun olduğu ilçelerde maske, mesafe ve temizlik konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla saha bilgilendirme ekipleri oluşturduklarını dile getiren Başıbüyük, "Bu ekipler, özellikle esnaf esnaf dolaşarak vatandaşlara Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturdular. Bu bilgilendirme ekiplerine sıklıkla sayın valimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve il sağlık müdürü olarak bizzat katılım sağlayarak farkındalığı arttırmaya çalıştık" diye konuştu.

MOBİL EKİPLER SAYESİNDE TEMAS SINIRLANDIRILDI

Başarıda il genelinde oluşturulan mobil ekiplerin de payı büyük. Bu ekiplerle semptomu olan temaslılardan evlerinde numune aldıklarını ve hastaneye giderken yapılacak olası teması sınırlandırdıklarını söyleyen Başıbüyük, şöyle devam etti:

"Yine mobil ekipler sayesinde pozitif vakanın çıktığı mahallelerde semptom taraması yaptık. Böylece, şikayeti olanların toplum içerisinde rahatça dolaşmalarının önüne geçtik. Ayrıca, filyasyon ekibinin vaka çıkan haneye hızlıca ulaşımı sayesinde ortalama temaslı tespit süremizi en aza indirdik."

YURTLARDA İZOLASYON

İsmail Başıbüyük, 13 öğrenci yurdunu da izolasyon amacıyla kullanıma açtıklarını kaydetti. Kalabalık ev ortamında yaşayan ve askeri birlikler içerisinde tespit edilen pozitif veya temaslıların hızlı bir şekilde bu yurtlarda izolasyona alındığını belirten Başıbüyük, bu önlemin de kişiler arası teması engellemede önemli rol oynadığına işaret etti.

SINIRDA SAHRA HASTANESİ

Türkiye'nin en işlek ikinci sınır kapısı olan Habur da Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer alıyor. Buradaki hareketliliğin koronavirüsle mücadelede zaafiyete yol açmaması için alınan önlemleri ise Başıbüyük şöyle sıraladı:

Habur Sınır Kapısı'nda pandeminin henüz başında oluşturulan sahra hastanesi sayesinde ülkemize giriş yapmak isteyen her vatandaşın Covid-19 bulgularını sorgulayıp doktor muayenesinden geçirdik. Covid-19 açısından şüpheli olan kişileri oluşturduğumuz sahra hastanesi ve kamu hastanelerimize alarak ileri değerlendirmesini sağladık."

Dr. İsmail Başıbüyük, önümüzdeki dönem için planlarını da "Aynı kararlılık ve ekip çalışmasıyla hızlı vaka tespiti, temaslı izolasyonu ile beraber aşılama oranımızı arttırmayı ve salgını kontrol altında tutmayı planlıyoruz" sözleriyle anlattı.

Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi

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Son Dakika Sağlık Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi - Son Dakika


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