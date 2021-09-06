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NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ - Son Dakika

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ

06.09.2021 14:28

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il, yine Rize oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il, yine Rize oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Gökhan Telatar, kentte vakaların yüksek oluşunda yaşlı nüfusun fazla olmasının da etkisi olduğunu belirterek, 'Türkiye'de yüzde 7-8 civarında olan yaşlı nüfus oranı Rize'de yüzde 10'larda. Vakalar da belli bir yaşın üzerinde daha sık görülüyor. Mevcut hastaların büyük bir çoğunluğu 40-50 yaşın üzerindeki insanlar. Şehirde bu nüfus fazla olduğu için bir nebze de olsa vaka sayılarının yüksekliğinin sebeplerinden birisi bu' dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında en fazla vaka yine Rize'de görüldü. Kentte önceki hafta 100 binde 538,10 olan vaka sayısı 614,18'e yükseldi. Geçen haftaya kıyasla yüzde 14,14'lük vaka artışı görülen kentte, kalabalık caddelerde bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çene altında kullandıkları ya da sadece kollarına taktıkları görüldü.

RTEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Gökhan Telatar, kentte vakaların yüksek oluşunu, yaşlı nüfusun fazla olmasına bağladı. Dr. Telatar 'Türkiye'de yüzde 7-8 civarında olan yaşlı nüfus oranı Rize'de yüzde 10'larda. Covid vakaları da belli bir yaşın üzerinde daha sık görülüyor. Herkes Covid'e yakalanabilir, gençler de çocuklar da. Ama mevcut hastaların büyük bir çoğunluğu 40-50 yaşın üzerindeki insanlar. Rize'de de bu nüfus fazla olduğu için bir nebze de olsa vaka sayılarının yüksekliğinin sebeplerinden birisi bu' dedi.

'HASTANEDE YATANLAR YA AŞISIZ YA TEK DOZ AŞILI'

Aşılanmanın önemine dikkati çeken Dr. Telatar, 'Bu süreçte en önemli unsurlardan biri aşı. Rize'deki hastanelerde bugün itibariyle 130 civarında Covid'li yatan hasta var. Hemen hemen tamamı ya aşısız ya tek doz aşılı. Çift doz aşısını olan vatandaş, özellikle de BioNTech aşısını olduysa çok az hastalanıyor. Hastalanırsa çok az yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyarsa da ölmüyor bu nedenle' diye konuştu.

'KONTROLSÜZ ALANLARDAN KORKUYORUZ'

'Salgın kurallara uyarak sokakta çözülecek' diyen Dr. Tahsin Gökhan Telatar, 'Okulların açılması salgının yayılması açısından çok büyük bir risk faktörü değil. Yani okullardan çok korkmuyoruz çünkü kontrollü alanlar. Korku kontrolsüz alanlarda başlıyor. Düğünler, ev gezmeleri, bunlar kontrolsüz alanlar. Buralarda korkumuz başlıyor. Hastanelerde yatak kapasitemiz artık sınırı zorlar duruma geldi. Yoğun bakımlarımızda, servislerimizde yer neredeyse kalmadı. Şunu unutmamamız lazım. Salgın hastanede çözülmeyecek. Biz hastalanan herkesi hastaneye götürdüğümüzde bu salgın bitmeyecek. Salgın kurallara uyarak sokakta çözülecek. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Bizim tek yapabildiğimiz hastalanan insanların ölmemesini, daha kötüye gitmemesini ve kendi kendine iyileşmesini beklemek. O yüzden salgının mutlaka sahada, halkın içinde söndürülmesi lazım. Bu hastanede sadece sağlıkçıların yapabileceği bir şey değil' ifadelerini kullandı

'KURALLARA UYARAK KURTULACAĞIZ'

Aşı çağrılarına destek veren kent sakinleri de herkesin salgın tedbirlerine daha çok önem vermesi gerektiğini söyledi. Özel günlerde insanların daha dikkatli davranmaları gerektiğine işaret eden Rukiye Mete, 'Düğünler kalabalık, maske takılmıyor. Mesafe hiç yok. Bu nedenle de vakalar arttı. Gençlerin hiçbirinde aşı yok, taşıyıcı oldukları için büyüklere veriyorlar. Bütün doktorlarda gençleri aşılayalım diyor ama duyan yok. Okulların açılması gerekiyordu. Okullar daha garantili gençlerin yaptıklarına göre 'dedi.

Erhan Üstün 'İnsanlar hiç dikkat etmiyor. Bizim memleketimiz çok kötü bir hal almış durumda şu an. Buna dikkat etmezsek sonu daha kötüye gidecek' diye konuştu.

Aynur Kal ise, 'Aşı olmayanlar çok var. Ben aşılarımı tamamladım. Her şeyi dedikleri gibi uyguladıktan sonra hiçbir şey olmaz. Daha düğüne gitmedim. Kendimi evde kolluyorum. Geçen bir düğün oldu. Millet maskesiz horon oynuyor. O zamanda hastalanınca hastaneye yatarlar. Kendini kollayanlar, kendini kollamayanlar yüzünden mahvoluyor' ifadelerini kullandı.

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ
NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Rize, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NÜFUSA ORANLA EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU RİZE'DE 'YAŞLI NÜFUS' ETKİSİ - Son Dakika


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