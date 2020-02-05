Nüfusla ilgili 56 bin haber basına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nüfusla ilgili 56 bin haber basına yansıdı - Son Dakika

Nüfusla ilgili 56 bin haber basına yansıdı

6 saat önce

Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, nüfus ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 56 bin 355 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusla ilgili 56 bin haber basına yansıdı, System.String[]

Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, nüfus ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 56 bin 355 olarak kayıtlara geçti.


Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2019 verilerine göre nüfusu en düşük il 84 bin 660 kişi ile Tunceli olurken, en fazla nüfus 15 milyon 519 bin 267 kişi ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin toplam nüfusu ise 83 milyon 154 bin 997 olarak saptandı.


Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, nüfus ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 56 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu en düşük il Tunceli'nin basında konuşulma oranı ise 17 bin 687 iken nüfusu en yoğun İstanbul'un basın haber adedi 497 bin 536 olarak kayıtlara geçti. Medyada oldukça yer tutan İstanbul'un kültür sanattan organizasyonlara, depremden hayat pahalılığına, trafikten göçe kadar birçok farklı konu ile ön planda olduğu kaydedildi.


Türkiye'nin yüzde 67,8'i çalışma çağında


Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2019 verileri açıklandı. Böylelikle nüfusu en düşük il 84 bin 660 kişi ile Tunceli olurken, en fazla nüfus 15 milyon 519 bin 267 kişi ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin toplam nüfusu ise 83 milyon 154 bin 997 olarak saptanırken, yıllık nüfus artış hızı binde 13,9 olarak gözlendi. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı ise 32,4 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra çalışma çağı olarak tanımlanan 15 ile 64 yaş arasının nüfus oranı yüzde 67,8 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Kanal İstanbul yapılmalı mı?" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı
Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nüfusla ilgili 56 bin haber basına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]