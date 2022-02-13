Nüfusmatikler, 81 ilde aktif hale geldi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Nüfusmatikler'in ülke genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan 'Nüfusmatik' uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabiliyor.

BİR AYDA 10 BİNİ AŞKIN KİŞİ İŞLEM YAPTI

İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra; kimlik kartı işlemleri, adres beyanı, kimlik kartı başvurusu,15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.