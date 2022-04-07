Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevlerini hizmete alacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi.

Bakanlık tarafından 2 Nisan'da valiliklere gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır." hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi.

Bu çerçevede, ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin, kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlığın, genelge doğrultusunda 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup, henüz bu konuda çalışması olmadığı tespit edilen belediyelerin bu yılın sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açması gerekiyor.

Valiler sürecin takipçisi olacak

Genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın konukevlerinin etkisi vurgulanarak valilere, belediyelerin kadın konukevi açmalarına yönelik çalışmalarının takipçisi olmaları, gerekli koordineyi sağlayarak bu alandaki faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarını iki aylık periyotlar halinde Bakanlığa bildirmeleri talimatı verildi.