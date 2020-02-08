Nüfusu hızla düşen Sırbistan'da 'hayalet köyler'e her yıl 1 yenisi ekleniyor

Sırbistan'ın doğusundaki Blagojev Kamen adlı küçük maden köyü, bir zamanlar 200 ailenin yaşadığı, sokaklarında çocuk seslerinin duyulduğu, okulu, doktoru ve fırını olan yeşillikler içinde bir yerdi. O günleri gözleri dolarak anlatan Uros Trainovic, şimdilerde ise sadece birkaç kişinin yaşadığı bu yerleşimin artık bir 'hayalet köye' dönüştüğünü söylüyor.



Sırbistan'ın bunun gibi birçok köyünde yaşanan durum, Ahmet Kutsi Tecer'in 'Orda bir köy var uzakta' şiirini çağrıştırıyor. Gençler köylerini bırkakarak yoksulluktan kurtulup iş bulmak için büyük şehirlere ya da Avrupa'da başka ülkelere göç ediyor. Bir daha da dönmüyor.