Nüfusu hızla düşen Sırbistan'da 'hayalet köyler'e her yıl 1 yenisi ekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nüfusu hızla düşen Sırbistan'da 'hayalet köyler'e her yıl 1 yenisi ekleniyor - Son Dakika Dünya

Nüfusu hızla düşen Sırbistan'da 'hayalet köyler'e her yıl 1 yenisi ekleniyor

6 saat önce

Nüfusu giderek düşen Sırbistan'da her yıl bir köy 'hayalet köye' dönüşüyor. O köylerden biri olan Blagojev Kamen köyünde sadece 8 kişi kalmış.

Nüfusu hızla düşen Sırbistan'da 'hayalet köyler'e her yıl 1 yenisi ekleniyor, System.String[]

Sırbistan'ın doğusundaki Blagojev Kamen adlı küçük maden köyü, bir zamanlar 200 ailenin yaşadığı, sokaklarında çocuk seslerinin duyulduğu, okulu, doktoru ve fırını olan yeşillikler içinde bir yerdi. O günleri gözleri dolarak anlatan Uros Trainovic, şimdilerde ise sadece birkaç kişinin yaşadığı bu yerleşimin artık bir 'hayalet köye' dönüştüğünü söylüyor.


Sırbistan'ın bunun gibi birçok köyünde yaşanan durum, Ahmet Kutsi Tecer'in 'Orda bir köy var uzakta' şiirini çağrıştırıyor. Gençler köylerini bırkakarak yoksulluktan kurtulup iş bulmak için büyük şehirlere ya da Avrupa'da başka ülkelere göç ediyor. Bir daha da dönmüyor.

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Sırbistan Karadağ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:57 
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