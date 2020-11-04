Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe - Son Dakika

Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe

04.11.2020 11:07

Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe Bilecik'in İnhisar ilçesinden İzmir'e battaniye ve gıda paketi 440 battaniye, 210 adet gıda paketi hazırlandı Kaymakam Ali Açıkgöz, "İnhisar ilçemiz bin 50 nüfusu ile Türkiye'deki 922 ilçenin en küçüklerinden birisi" Bilecik'in bin 50 nüfuslu ilçesi...

Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe

Bilecik'in İnhisar ilçesinden İzmir'e battaniye ve gıda paketi

440 battaniye, 210 adet gıda paketi hazırlandı

Kaymakam Ali Açıkgöz,

"İnhisar ilçemiz bin 50 nüfusu ile Türkiye'deki 922 ilçenin en küçüklerinden birisi"

BİLECİK - Bilecik'in bin 50 nüfuslu ilçesi olan İnhisar'da İzmir'e yüzlerce battaniye ve gıda kolileri hazırlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak üzere İnhisar'da hazırlanan malzemeler Bilecik Valiliğine gönderildi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Ali Açıkgöz, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için ilçedeki tüm kamu personelleri, belediye, muhtarlıklar ve dernekler ile ilçe halkının seferber olduğunu söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun Türk milletinin en önemli özelliği olduğunu vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, "Enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılması hepimizin en büyük duası. Deprem olduğu andan itibaren gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. Bugün 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda kızımızın kurtulması, bize ayrı bir heyecan ve umut verdi" dedi.

"440 battaniye, 210 adet gıda paketi hazırlandı"

Kaymakam Açıkgöz, İnhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya hayırseverlerin desteğiyle 440 battaniye, 210 adet gıda paketi hazırlandığını dile getirerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. İzmir depreminin ardından devletin önemli bir varlık gösterdiğini ve sahada vatandaşların ihtiyaçlarına ilk anda yetiştiğini belirten Kaymakam Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok ciddi bir duyarlılık oluştu. İçişleri Bakanlığımız yardım kampanyası başlattı. Bilecik Valiliğine gönderilmek üzere gıda kolilerimizi ve battaniyelerimizi hazırladık. İnhisar ilçemiz Türkiye'deki 922 ilçenin en küçüklerinden birisi. 1050 nüfusu var. İlçemizde çok ciddi bir duyarlılıkla karşılaştık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız adeta hayırda yarıştılar. 440 adet battaniye ve 210 adet gıda kolisi hazırladılar. Bizi ziyadesiyle memnun etti. Bilecik'in en küçük ilçesinde bu çapta bir yardımın sadece 24 saat gibi bir sürede organize edilmesi bizleri gururlandırdı. İnhisar'ın narı meşhur ama bu yardımla ilçe, "Hayırda yarışan insanlarıyla da meşhur olacak. Ülkemizde hayırda yarış yapılıyor. Bu bizleri çok memnun ediyor. Havaların soğuduğunu dikkate alırsak, başta battaniye olmak üzere, gıda paketleriyle katkıda bulunmak istedik. 91 saat sonra bir kardeşimizin sağ olarak kurtarılmasıyla ilçemizde yardım konusunda farklı bir yarış içerisine girildi. Bir personelimiz maaşının yarısını kampanyaya destek amacıyla gıda kolisi ve battaniye ayırdı. Bunun gibi kardeşlerimiz ve yardımlaşma duygumuz olduğu müddetçe bu milletin sırtı yere gelmez."

"Bu hassasiyet içerisinde olduğumuz müddetçe insanlarımız aç ve açıkta kalmayacaktır"

Belediye Başkanı Mehmet Kepez de depremin kaçınılmaz bir felaket olduğunu ifade ederek, "Bugün İzmir, yarın belki başka bir yer, belki bir gün burada olabilir. Orada mağdur duruma düşen insanlarımıza yardım elimizi uzatmak istedik. Belediye olarak kampanyaya destek verdik. Küçük ama gönlü zengin hemşehrilerimizle battaniye ve gıda paketi hazırladık. Bu hassasiyet içerisinde olduğumuz müddetçe insanlarımız aç ve açıkta kalmayacaktır. İzmir'deki vatandaşlarımız aç ve açıkta yatarken bizim burada tok ve üstümüz örtülü olarak yaşamamız tabi ki bizim için kolay değil, acıyı yaşıyor ve hissediyoruz" diye konuştu.

Hazırlanan battaniye ve gıda paketleri Bilecik Valiliğine gönderildi.

Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe
Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe
Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe
Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe
Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe
Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe
Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe

Bilecik, İnhisar, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı         
12:12
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et         
11:04
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı         
10:28
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı? ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı?         
09:33
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:18:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nüfusu küçük gönlü büyük olan ilçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei