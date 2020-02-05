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Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor
6 saat önce
Yunanistan'da düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefleyen hükümet, doğan her bebek için 2 bin euro yardım yapıyor.
Yunanistan'da parlamento 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Özellikle genç aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik eden hükümet, bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:09
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