Nüfusu yaşlanan Yunanistan'da doğan her bebek için 2 bin euro yardım geliyor

Yunanistan'da parlamento 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus olmak üzere 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.



Özellikle genç aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik eden hükümet, bu sayede düşük seyreden doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.