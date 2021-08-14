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Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Belçika'da virüsün yayılımı sürse de hayat normal seyrediyor - Son Dakika

Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Belçika'da virüsün yayılımı sürse de hayat normal seyrediyor

14.08.2021 12:26
Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Belçika'da virüsün yayılımı sürse de hayat normal seyrediyor, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatanların sayısı 495'e, günlük vaka sayısı 1825'e ulaşırken, nüfusun yüzde 80,5'inin aşılanması nedeniyle hayat normal seyrinde devam ediyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatanların sayısı 495'e, günlük vaka sayısı 1825'e ulaşırken, nüfusun yüzde 80,5'inin aşılanması nedeniyle hayat normal seyrinde devam ediyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, 7-13 Ağustos'ta hastaneye yatanların sayısı yüzde 33 artarak 495'e çıktı.

Bunlardan 136'sının yoğun bakımda, 67'sinin solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, 4-10 Ağustos'ta yüzde 9'luk artışla yeni vaka sayısının 1825'e ulaştığı bildirildi.

Günde yapılan 48 bin civarı testin pozitif çıkma oranı 4,2 olarak kaydediliyor. Virüsün yayılımın önemli bir sebebinin tatilden dönen kişiler olduğu belirtiliyor.

Nüfusun yüzde 80,5'i tam aşılı, sosyal hayat normale döndü

Belçika'da nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 8,3 milyon civarı kişiye en az 1 doz aşı yapıldı.

Nüfusun yüzde 80,5'ine denk gelen 7,6 milyon kişi ise tam aşılandı. Bu nedenle vaka sayıları artsa da ölüm sayısı halen ortalama 3 olarak seyrediyor.

Açık havada maske zorunluluğunun kalktığı ülkede sosyal hayatın "normal" dönemdeki canlılığına kavuşmuş olması dikkati çekiyor.

Aşılama arttıkça tedbirler aşamalı gevşetildi

Belçika hükümeti haziran başında kısıtlamaları gevşetmiş, kapalı mekanların çoğu açılmıştı.

Hükümet, son olarak 31 Temmuz'da mağaza ve alışveriş merkezlerindeki maksimum müşteri sayısı kısıtlamasını tamamen kaldırmış, kültür, performans veya spor müsabakaları gibi etkinlikler için de önlemleri gevşetmişti.

Dün itibarıyla da aşıları tam olan, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan "bileti" (Covid Safe Ticket) gösteren ziyaretçiler, açık havada düzenlenecek etkinliklere katılmaya başladı.

Nüfusu 11 milyon civarı olan ülkede salgın başından bu yana 25 bin 287 kişi yaşamını yitirdi.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nüfusun yüzde 80'inin aşılandığı Belçika'da virüsün yayılımı sürse de hayat normal seyrediyor - Son Dakika


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