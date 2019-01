Nüfusunun Bin Katı Turist Ağırlayan Belde

BEHÇET ALKAN - Doğal kaya oluşumları, peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, sıcak hava balon turu ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapan Nevşehir 'in Göreme beldesi, her yıl nüfusunun yaklaşık bin katı turiste ev sahipliği yapıyor. Türkiye 'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya 'nın merkezi konumundaki 2 bin 150 nüfuslu belde, her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turistin uğrak mekanı haline geldi. Geçen yıl Kapadokya'ya gelen 2 milyon 949 bin 542 turistin büyük çoğunluğu konaklamalı ve günü birlik turlarla beldeyi ziyaret etti.Peribacalarıyla kaplı Kılıçlar , Zemi, Güllüdere ve Aşk Vadisi ile freskleri korunan çok sayıda kilise, manastır, şapel ve kaya oyma yapıların bulunduğu beldede, bölgedeki en önemli aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turu uçuşları yapılıyor, ATV araçları ve atlarla gezi turları düzenleniyor.Bölgeyi ziyaret eden turistler, 6 bin yatak kapasiteli Göreme beldesinin yanı sıra çevresindeki Nevşehir kent merkezi ile Ürgüp Uçhisar başta olmak üzere çeşitli yerleşim yerlerinde konaklıyor. Belde dışında konaklayan turistler, gezi ve diğer aktiviteler için beldeye uğramak durumunda kalıyor.Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, AA muhabirine, beldenin Kapadokya'nın cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, geçen yıl bölgeye gelen üç milyona yakın turistin büyük çoğunluğunun beldeyi ziyaret ettiğini belirtti.2018 yılında, 537 binden fazla turistin beldeye gelerek sıcak hava balon turuna katıldığına işaret eden Cingil, beldenin en çok turist ağırlayan merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesine ise geçen yıl 1 milyon 105 bin 693 turistin giriş yaptığını dile getirdi.Cingil, "Kapadokya'ya gelen 3 milyona yakın misafirimizin yolu muhakkak beldemizden geçiyor. Göreme nüfusu 2 bin 150 ama nüfusumuzun en az bin katı turisti Göreme'de misafir ediyoruz. Bu büyük bir potansiyel." dedi.- "Bölgeye gelenlerin yüzde 99'u Göreme'ye uğruyor"Beldenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yurt dışı ve yurt içindeki çeşitli turizm fuarlarına katıldıklarını anlatan Cingil, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kapadokya'daki, vadilerdeki gezi turları, sıcak hava balon turları, ATV araç ve at turlarının düzenlendiği bir belde burası. Konaklamanın yanı sıra günübirlik gelenlerle yılda 2 milyondan fazla misafir ağırlamaktayız. Geçen yıl sadece balona binmek için 537 bin kişi Göreme'ye geldi. Beldemizde 6 bine yakın yatak kapasiteli konaklama tesisleri ile turistlere yönelik 500 iş yeri var. Kapadokya'nın başkenti Göreme, ülkemizin dünyaya açılan bir penceresidir. Belediye, halk ve esnafımızla birlikte Göreme'yi korumak amacıyla gayret gösteriyoruz. Göreme, Kapadokya bölgesinin tam ortasında bir belde. Balon turu ve diğer aktiviteler için gelenler buraya uğramak durumunda kalıyor. Dolayısıyla, bölgeye gelenlerin yüzde 99'u Göreme'ye uğramak zorunda."Beldede kayadan oyma mağara otellerinden birini işleten Süleyman Yücefaydalı da Kapadokya'yı görmek için turistlerin aktivitelere katılmasa da gezi amacıyla Göreme'ye uğramak durumunda olduğunu, bunun da beldenin markalaşması açısından önemli fayda sağladığını aktardı.Yücefaydalı, "Göreme, peribacaları, açık hava müzesi ve aktiviteleriyle turizm içinde büyük sorumluluk üstlenen bir belde. Göreme Açık Hava Müzesindeki kayadan oyma kilise ve manastırları görmek için dünyanın her yerinden turist geliyor. Göreme'de, aktivitelerin yanı sıra kayadan oyma mağara oteller de ilgi görüyor." diye konuştu.Turistlere konaklama ve tur hizmeti sunan bir firmanın yöneticisi Kemal Cingil de beldede ağırlanan ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını, ön rezervasyon ve taleplere bakıldığında 2019'un çok daha yoğun geçeceğini söyledi.Cingil, beklenen hareketliliğin karşılanabilmesi amacıyla bölge genelinde olduğu gibi beldede de yeni tesislerin yapımlarının hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.