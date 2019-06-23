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Nüfusunun iki katı turist ağırladı

11 dakika önce

Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.

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Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:13 
Antalya, turist, Ekonomi
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