Nüfusunun iki katı turist ağırladı
11 dakika önce
Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:13
Turizmin başkenti Antalya
'ya hava yoluyla gelen turist
sayısı bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla 4 milyon 943 bin 637'e ulaştı.
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