Nugget Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız nugget yiyor.

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız nugget yiyor. Bu challenge'da yeme kapasitesi kadar şans da çok önemli.

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