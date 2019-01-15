Son Dakika Haberleri: Nugget Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Nugget Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

1 saat önce

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız nugget yiyor.

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız nugget yiyor. Bu challenge'da yeme kapasitesi kadar şans da çok önemli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:03 Kaynak: Youtube

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