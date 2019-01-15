Nugget Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?
1 saat önce
Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız nugget yiyor.
Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız nugget yiyor. Bu challenge'da yeme kapasitesi kadar şans da çok önemli.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:03 Kaynak: Youtube
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