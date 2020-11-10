Nuh Çimento 3. çeyrekte 475 milyon kar açıkladı - Son Dakika

Nuh Çimento 3. çeyrekte 475 milyon kar açıkladı

10.11.2020 09:36
Nuh Çimento 3. çeyrekte 475 milyon kar açıkladı, System.String[]

Nuh Çimento, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yılın 3. çeyreğinde 475 milyon TL kar ettiğini açıkladı.

Nuh Çimento, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yılın 3. çeyreğinde 475 milyon TL kar ettiğini açıkladı. 2020'nin 3. çeyreği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nuh Çimento CEO'su Kamil Gökhan Bozkurt, yılın 3. çeyreğinde yüzde 82'lik bir ihracat seviyesine yükseldiklerini duyurarak, "2020 yılının 3. çeyreğinde 475 milyon TL net kar açıkladık" dedi.

Türkiye'de çimento sektöründe faaliyet gösteren Nuh Çimento, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yılın 3. çeyreği ile ilgili yaptığı açıklamada geçen yıla göre cirosunda yüzde 23 artış sağladığını duyurdu. 2020 yılının 3. çeyreği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nuh Çimento CEO'su Kamil Gökhan Bozkurt, geçen yıla göre cirosunu 981 milyon TL'den 1 milyon 206 bin TL'ye çıkarttıklarını söyledi. Bozkurt, yılın 3. çeyreğinde firmanın EBITDA'sını yüzde 76 artışla 200 milyon TL'den 352 milyon TL'ye yükselttiklerini belirterek, EBITDA marjlarının Türkiye ortalamasının en az iki katına ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 rekor artışla 115 milyon TL'den 279 milyon TL'ye yükselerek bütçelerinin çok üzerinde bir net kar rakamına ulaştıklarını kaydeden Bozkurt, yılın 3. çeyreğinde ihracat hacimlerinin üretimlerinin yüzde 82'sine ulaştığını ifade etti.

"Yüzde 23 oranında ciro artışı sağlanmıştır"

Yüzde 23 oranında ciro artışı sağladıklarını ifade eden Bozkurt, "Sektörünün lideri olarak 2020 yılına damgasını vuran şirketimiz Nuh Çimento, geçen yıla göre cirosunu 981 milyon TL'den 1 milyon 206 bin TL'ye artırmış ve yüzdesel olarak da yüzde 23 oranında ciro artışını sağlamıştır. Brüt karımızda ise bu artış 224 milyon TL'den 403 milyon TL'ye çıkarak yüzde 80'lik rekor seviyede bir artış olmuştur. Yılın 3. çeyreğinde EBITDA'mız ise yüzde 76 artışla 200 milyon TL'den 352 milyon TL'ye yükselmiştir. EBITDA marjımızın Türkiye ortalamasının en az iki katına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"2020 yılının 3. çeyreğinde 475 milyon TL net kar açıkladık"

Yeni ihracat pazarlarını keşfetmelerinin elde ettikleri kar oranına ulaşmalarını sağladığını belirten Bozkurt, "Nuh Çimento olarak 2020 yılının 3. çeyreğinde 475 milyon TL net kar açıkladık. Bu net karın 196 milyon TL'si yüzde 40,03 hissedarı olduğumuz Ünye Çimento'nun, Oyak Çimento çatısı altında birleşmesi sonucu elde etmiş olduğu yüzde 4,45 oranındaki Oyak Çimento hisselerinin gerçeğe uygun değeri ile arasındaki fark olarak yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak yazılmıştır. Yani net dönem karımızı 196 milyon TL'lik etkiden arındırdığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 rekor artış ile 115 milyon TL'den 279 milyon TL'ye yükselerek bütçemizin çok üzerinde bir net kar rakamına ulaştık. Bu kar oranına ulaşmamızda sektörde yaşanacak daralmayı önceden tahmin etmemiz ile yeni ihracat pazarları keşfetmemiz, projeksiyonlarımızı tam ve zamanında yapmış olmamız etkili olmuştur" diye konuştu.

"İhracat oranımız 2020 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 82'ye ulaşmıştır"

Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen ihracatta da büyük artış sağladıklarını kaydeden Bozkurt, "2018 yılında yurt dışı ihracat oranımız toplam satışların yüzde 28'ini oluştururken uyguladığımız stratejiler ile 2019 yılında yüzde 70'e ve 2020 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 82'ye ulaşmıştır. Ayrıca ihracatın sağladığı nakit akışı ve döviz girişi ile finansal yapımızı daha da güçlendirmiş bulunuyoruz. 2020 yılının başlarından itibaren yaşanan pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı 'Sağlık-Verimlilik-Karlılık Eylem' planımız ile maliyetlerimizi kontrol altına alarak en verimli üretim imkanlarını sağladık. Fabrikamıza entegre limanımızın avantajını da kullanarak 2020 yılında sektörün en iyi finansal performansını sergilemiş bulunuyoruz. Dünya ve ülkemiz korona virüs pandemisi etkisinde zor günler geçirirken, Nuh Çimento olarak güçlü finansal yapımız, yüksek karlılığımız, üretim kalitemiz, çevreye ve insana olan duyarlılığımız ile ülkemizin lider çimento fabrikası olmayı başardık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Nuh Çimento 3. çeyrekte 475 milyon kar açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Lirası, Nuh Çimento, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nuh Çimento 3. çeyrekte 475 milyon kar açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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