Nuh Çimento'dan 9 ayda 279 milyon lira net kar

Nuh Çimento, yılın 9 ayında net karını 2019'un aynı dönemine göre yüzde 143 artırarak 279 milyon liraya ulaştırdı.

Nuh Çimento'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıla göre cirosunu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 23 artırarak 981 milyon liradan 1 milyar 206 milyon liraya yükseltti.

Şirketin brüt karı yüzde 80 artışla 403 milyon liraya ulaşırken, EBITDA'sı ise yüzde 76 yükselişle 352 milyon lira oldu. EBITDA marjının Türkiye ortalamasının en az iki katına ulaşması bekleniyor.

Yılın 9 ayında şirketin elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143'lük artışla 279 milyon liraya ulaştı. Bu kar oranına ulaşılmasında, sektörde yaşanacak daralmanın önceden tahmin edilmesiyle yeni ihracat pazarları keşfedilmesi, projeksiyonların tam ve zamanında yapılması etkili oldu.

"Satışlar içerisindeki ihracat payımız yüzde 82'ye yükseldi"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Nuh Çimento Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Gökhan Bozkurt, 9 aylık dönemde 475 milyon lira net kar açıkladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu net karın 196 milyon lirası yüzde 40,03 hissedarı olduğumuz Ünye Çimento'nun, Oyak Çimento çatısı altında birleşmesi sonucu elde etmiş olduğu yüzde 4,45 oranındaki Oyak Çimento hisselerinin gerçeğe uygun değeri ile arasındaki fark olarak yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak yazılmıştır. Yani net dönem karımızı 196 milyon liralık etkiden arındırdığımızda 279 milyon lira rakamı kalıyor."

Bozkurt, 2018'de yurt dışı ihracat oranının toplam satışların yüzde 28'inin oluşturduğunu anımsatarak, uyguladıkları stratejilerle 2019'da bu rakamı yüzde 70'e, 2020 Ocak- Eylül döneminde ise yüzde 82'ye çıkardıklarını anlattı.

Ayrıca ihracatın sağladığı nakit akışı ve döviz girişiyle finansal yapılarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Bozkurt, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yılın başlarından itibaren yaşanan pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı Sağlık-Verimlilik-Karlılık Eylem Planımız ile maliyetlerimizi kontrol altına alarak en verimli üretim imkanlarını sağladık. Fabrikamıza entegre limanımızın avantajını da kullanarak 2020'de sektörün en iyi finansal performansını sergilemiş bulunuyoruz. Dünya ve ülkemiz koronavirüs pandemisi etkisinde zor günler geçirirken Nuh Çimento olarak güçlü finansal yapımız, yüksek karlılığımız, üretim kalitemiz, çevreye ve insana olan duyarlılığımız ile ülkemizin lider çimento fabrikası olmayı başardık."