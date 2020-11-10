Nuh Çimento'dan 9 ayda 279 milyon lira net kar - Son Dakika

Nuh Çimento'dan 9 ayda 279 milyon lira net kar

10.11.2020 09:31
Nuh Çimento'dan 9 ayda 279 milyon lira net kar, System.String[]

Nuh Çimento, yılın 9 ayında net karını 2019'un aynı dönemine göre yüzde 143 artırarak 279 milyon liraya ulaştırdı.

Nuh Çimento, yılın 9 ayında net karını 2019'un aynı dönemine göre yüzde 143 artırarak 279 milyon liraya ulaştırdı.

Nuh Çimento'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıla göre cirosunu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 23 artırarak 981 milyon liradan 1 milyar 206 milyon liraya yükseltti.

Şirketin brüt karı yüzde 80 artışla 403 milyon liraya ulaşırken, EBITDA'sı ise yüzde 76 yükselişle 352 milyon lira oldu. EBITDA marjının Türkiye ortalamasının en az iki katına ulaşması bekleniyor.

Yılın 9 ayında şirketin elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143'lük artışla 279 milyon liraya ulaştı. Bu kar oranına ulaşılmasında, sektörde yaşanacak daralmanın önceden tahmin edilmesiyle yeni ihracat pazarları keşfedilmesi, projeksiyonların tam ve zamanında yapılması etkili oldu.

"Satışlar içerisindeki ihracat payımız yüzde 82'ye yükseldi"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Nuh Çimento Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Gökhan Bozkurt, 9 aylık dönemde 475 milyon lira net kar açıkladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu net karın 196 milyon lirası yüzde 40,03 hissedarı olduğumuz Ünye Çimento'nun, Oyak Çimento çatısı altında birleşmesi sonucu elde etmiş olduğu yüzde 4,45 oranındaki Oyak Çimento hisselerinin gerçeğe uygun değeri ile arasındaki fark olarak yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak yazılmıştır. Yani net dönem karımızı 196 milyon liralık etkiden arındırdığımızda 279 milyon lira rakamı kalıyor."

Bozkurt, 2018'de yurt dışı ihracat oranının toplam satışların yüzde 28'inin oluşturduğunu anımsatarak, uyguladıkları stratejilerle 2019'da bu rakamı yüzde 70'e, 2020 Ocak- Eylül döneminde ise yüzde 82'ye çıkardıklarını anlattı.

Ayrıca ihracatın sağladığı nakit akışı ve döviz girişiyle finansal yapılarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Bozkurt, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yılın başlarından itibaren yaşanan pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı Sağlık-Verimlilik-Karlılık Eylem Planımız ile maliyetlerimizi kontrol altına alarak en verimli üretim imkanlarını sağladık. Fabrikamıza entegre limanımızın avantajını da kullanarak 2020'de sektörün en iyi finansal performansını sergilemiş bulunuyoruz. Dünya ve ülkemiz koronavirüs pandemisi etkisinde zor günler geçirirken Nuh Çimento olarak güçlü finansal yapımız, yüksek karlılığımız, üretim kalitemiz, çevreye ve insana olan duyarlılığımız ile ülkemizin lider çimento fabrikası olmayı başardık."

Nuh Çimento, Türkiye, İhracat, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nuh Çimento'dan 9 ayda 279 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak         
09:05
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?         
07:54
Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi         
07:42
Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var         
06:28
ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak         
03:43
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak         
23:08
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:03
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 09:46:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nuh Çimento'dan 9 ayda 279 milyon lira net kar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei