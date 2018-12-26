Nuh Naci Yazgan'a Tıp Fakültesi

Nuh Nazi Yazgan Üniversitesine yapılacak tıp fakültesinin inşaatı için protokol imzalandı.

Nuh Nazi Yazgan Üniversitesine yapılacak tıp fakültesinin inşaatı için protokol imzalandı.



Üniversitedeki imza töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın, kentin hayırseverlikteki yarışının örnek olduğunu söyledi.



Sağlık ve eğitim gibi alanlardaki tesislerde sık sık Kayserili hayırseverlerin adlarına rastlandığına dikkati çeken Günaydın, hayırseverlere teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tıp fakültesinin ardından yapılması planlanan hastane için Kayseri Devlet Hastanesinin yerinin değerlendirilebileceğini belirtti.



Çelik, şöyle konuştu:



"İnşallah protokolü imzalanan tıp fakültesinin ilim irfan yuvası ve sağlık merkezi olduğunu hep birlikte görürüz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ile tıp fakültesinin yeri neresi olur diye çalışma yaptık. Şehir merkezindeki Devlet Hastanesi'nin yerinin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi olması için çalışalım ve gayret edelim istiyoruz. Tıp Fakültesi'ni merkezde böyle bir yerle taçlandırmış oluruz."



Konuşmaların ardından tıp fakültesinin binasını yaptıracak hayırseverler İbrahim ve Bekir Özbıyık tarafından protokol imzalandı.



İmza törenine, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ve hayırseverler İbrahim, Bekir Özbıyık katıldı.

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