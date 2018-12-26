Son Dakika Haberleri: Nuh Naci Yazgan'a Tıp Fakültesi

Nuh Naci Yazgan'a Tıp Fakültesi

1 saat önce

Nuh Nazi Yazgan Üniversitesine yapılacak tıp fakültesinin inşaatı için protokol imzalandı.

Nuh Naci Yazgan'a Tıp Fakültesi, System.String[]
Nuh Nazi Yazgan Üniversitesine yapılacak tıp fakültesinin inşaatı için protokol imzalandı.

Üniversitedeki imza töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın, kentin hayırseverlikteki yarışının örnek olduğunu söyledi.

Sağlık ve eğitim gibi alanlardaki tesislerde sık sık Kayserili hayırseverlerin adlarına rastlandığına dikkati çeken Günaydın, hayırseverlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tıp fakültesinin ardından yapılması planlanan hastane için Kayseri Devlet Hastanesinin yerinin değerlendirilebileceğini belirtti.

Çelik, şöyle konuştu:

"İnşallah protokolü imzalanan tıp fakültesinin ilim irfan yuvası ve sağlık merkezi olduğunu hep birlikte görürüz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ile tıp fakültesinin yeri neresi olur diye çalışma yaptık. Şehir merkezindeki Devlet Hastanesi'nin yerinin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi olması için çalışalım ve gayret edelim istiyoruz. Tıp Fakültesi'ni merkezde böyle bir yerle taçlandırmış oluruz."

Konuşmaların ardından tıp fakültesinin binasını yaptıracak hayırseverler İbrahim ve Bekir Özbıyık tarafından protokol imzalandı.

İmza törenine, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ve hayırseverler İbrahim, Bekir Özbıyık katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:28:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nuh Naci Yazgan'a Tıp Fakültesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]