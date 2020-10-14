Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde akademik yıl açılış etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2020 - 2021 akademik yılı açılış etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle online gerçekleştirilen etkinlikte, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ile NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney konuşma yaptı.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Özhamurkar, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Rektör Güney ise pandemiden dolayı hem öğrencilerin hem de ailelerinin sağlığını göz önüne alarak bu dönem uzaktan eğitim yapma kararı aldıklarını belirtti.

En kısa zamanda yüz yüze eğitime geçmeyi planladıklarını anlatan Güney, "Üniversitemiz fiziki altyapısı ve donanımıyla gelişmiş, çağdaş eğitim veren özgün bir bilim yuvasıdır. Eğitim alanlarımız günümüzün modern eğitim araç ve gereçleriyle, laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Sağlıklı, güvenli, konforlu, temiz bir ortamda beslenme, barınma ve etkin bir şekilde ders çalışma imkanı sizlere sunulmuştur." ifadelerini kullandı.