Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde göç çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde göç çalıştayı düzenlendi

31.05.2022 13:58
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde göç çalıştayı düzenlendi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından "Türkiye'de göç olgusuna yerelden bir bakış; Kayseri örneği" konulu çalıştay düzenlendi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından " Türkiye'de göç olgusuna yerelden bir bakış; Kayseri örneği" konulu çalıştay düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İİBF Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, göç konusu ele alındı.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, yaptığı konuşmada, göç olgusunun Türkiye'yi de derinden etkilediğini kaydetti.

Kaya, "Günümüzde despotik yönetimlerin dayatmalarıyla, ideolojik baskılarla, güvenlik kaygısıyla ve can korkusuyla insanlar yerlerinden yurtlarından edilmekte, gidebilenler demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının iyi olduğu ülkelere yönelmektedirler. Ancak bu ülkeler kendilerine gelecek göç dalgalarını engellemek, durdurmak ve yasaklamak için her türlü tedbiri almakta, sadece varlıklı olanlar ile donanımlı olanlara müsaade etmektedirler. Çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen göç olgusu, ülkemizi de derinden etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

İki oturumda gerçekleştirilen çalıştaya, aralarında Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Türk Kızılay, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de bulunduğu 16 kurum ve kuruluştan 20 temsilci konuşmacı olarak katıldı.

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Kaynak: AA

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