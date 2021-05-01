Nuh Naci Yazgan Üniversitesine Hukuk Fakültesi kuruldu - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Hukuk Fakültesi, Cumhurbaşkanı kararı ile kuruldu.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, yaptığı yazılı açıklamada, emin adımlarla, planlı, projeli, şehrine ve ülkesine en iyi hizmeti verecek şekilde gelişmeye devam edeceklerini belirtti.

Fakültenin, başta Kayseri olmak üzere tüm ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Güney, şunları kaydetti:

"Hukuk fakültesinin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ederiz. Bu süreçte katkılarından dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerimize, hem fakültenin kurulmasında hem de üniversitemizin bu noktaya gelmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş'a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a, valimize, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, hayırseverlerimize, emeği geçen kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz."

Hukuk fakültesi ile birlikte NNYÜ'deki fakülte sayısının 8'e yükseldiği ve kısa sürede eğitime başlaması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.