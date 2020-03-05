Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Nuh Tepesi"

Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Nuh Tepesi"ni Cenk Ertürk yazıp yönetti.

Dram türündeki film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.

Federico Cesca'nın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Leon Gurvitch imzası taşıyor.