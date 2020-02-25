Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı

6 saat önce

Tribeca Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali'nin de arasında bulunduğu ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı.

Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı, System.String[]

Tribeca Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali'nin de arasında bulunduğu ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı.

Dünya prömiyerini Robert de Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'nde yapan, aynı festivalde "En İyi Senaryo" ödülünü alan ve Ali Atay'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran Nuh Tepesi'nin başrollerinde, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir de rol alıyor.

Film, bir yandan yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği Nuh Ağacı'nın altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmeye, bir yandan da ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köylülerin tepkileriyle başa çıkmaya çalışan Ömer'in yaşadıklarını konu ediyor.

"Pencereler Ardında", "Nahoş Bir Mevzu" ve "Kimse Elimi Tutmasın!" gibi dünya festivallerinde gösterilen kısa yapımlarıyla tanınan Cenk Ertürk, filmin yönetmenliğini üstlendi.

Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu da kaleme aldığı Nuh Tepesi, 6 Mart'ta vizyona girecek.

Tribeca Film Festivali, Film Festivali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak Elma'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Nadir'i zehirliyor
Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:01:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]